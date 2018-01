Obra sobre Felipão chega às livrarias O lançamento oficial do livro ?Felipão, a Alma do Penta? está marcado para esta sexta-feira, às 19h30, na Livraria Saraiva do Praia de Belas Shopping Center, em Porto Alegre, com sessão de autógrafos do técnico pentacampeão mundial, Luiz Felipe Scolari, e do autor, o jornalista Ruy Carlos Ostermann. A publicação, de 188 páginas, está dividida em duas partes. A primeira transcreve o diário com anotações que Scolari fez durante a Copa do Mundo do Japão e da Coréia, com observações de Ostermann. A segunda é a montagem de uma biografia do técnico a partir de entrevistas com familiares e amigos, feitas por uma equipe de seis jornalistas que percorreu as cidades onde Scolari trabalhou, como Maceió, Goiânia, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, além de diversas no Rio Grande do Sul. O livro, da ZH Publicações, chegou nesta quinta-feira às livrarias de todo o País, com tiragem de 25 mil exemplares e preço sugerido de R$ 24,00. A fase de lançamento também prevê sessões de autógrafos em São Paulo, na Livraria Saraiva do Morumbi, dia 19; em Belo Horizonte, na Livraria Leitura, dia 24; e no Rio de Janeiro, na Livraria Saraiva do Shopping Rio Sul, dia 25. Antes de chegar às livrarias, ?Felipão, a Alma do Penta? já estava disponível aos leitores de O Estado de S. Paulo e dos jornais do grupo RBS em promoções especiais.