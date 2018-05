Obras da Arena Corinthians são totalmente retomadas

SÃO PAULO - Os trabalhos de montagem das arquibancadas provisórias da Arena Corinthians foram liberados totalmente nesta sexta-feira, após vistoria do Ministério do Trabalho e Emprego ter constatado que todas as recomendações feitas para garantir a segurança dos operários foram atendidas. A inspeção ocorreu pela manhã, no setor norte do estádio.

A Fast Engenharia cumpriu os requisitos solicitados, o principal deles a colocação de redes de proteção no local. O setor sul, onde ocorreu no dia 29 de março o acidente que provocou a morte o operário Fabio Hamilton da Cruz, após cair de uma altura de oito metros, teve as obras retomadas na segunda-feira. A liberação do setor norte já era esperada, pois o superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, Luiz Antônio Medeiros, recebeu na mesma segunda a promessa de que as redes de proteção seriam providenciadas rapidamente.

Na manhã desta sexta-feira, Medeiros constatou que isso foi feito. "Seis redes de proteção, com capacidade de 900 quilos, foram instaladas, além de plataformas móveis, que também têm redes'', disse Medeiros. "A Fast cumpriu todas as exigências dos auditores do Ministério do Trabalho."

Entre essas exigências também estavam a colocação de guarda-corpos nos dois setores de arquibancadas, sul e norte, e a instalação de novos cabos de segurança. "A Fast também aumentou o número de cabos transversais e longitudinais da obra, que contará agora com um técnico de segurança em cada andar'', explicou o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. "As medidas de segurança coletiva são satisfatórias.''

Também na segunda-feira, Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e responsável pela obra na Arena Corinthians, se reuniu com representantes da Fast e da Ambev, a contratante do serviço de montagem das provisórias pelo qual vai pagar R$ 38,1 milhões, e foi enérgico na cobrança das medidas de segurança. Andrés também exigiu que o prazo de conclusão acordado para os trabalhos - no máximo até 15 de maio - seja cumprido. Nesta tarde, a Fast divulgou nota garantindo que o prazo será cumprido. "A Fast se compromete a entregar as arquibancadas provisórias dentro do cronograma previamente estipulado, com término da obra previsto para a primeira quinzena de maio'', diz a nota.