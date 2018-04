Obras das novas arenas de Corinthians e Palmeiras são acompanhadas diariamente por torcedores

Amadeu Carvalho faz parte desta parcela de torcedores que se considera 'fiscal' de seus clubes. Nas obras do Itaquerão e da Arena Palestra, ambas em São Paulo, a ansiedade faz com que eles acompanhem quase que diariamente a evolução do trabalho dos operários nas construções. A frequência com que aparecem nas obras é tamanha que acabam sendo reconhecidos pelos próprios trabalhadores e até engenheiros do local. É o caso de Carvalho, um professor de inglês que é chamado pelo nome pelos operários, engenheiros e outros torcedores também curiosos que visitam o estádio corintiano. Na internet, Carvalho se apresenta como 'O Fiscal da Fiel'. A história começou ainda nos tempos de popularidade do Orkut, aquela rede social que perdeu forças com o surgimento de outras. "Quando eu cheguei no limite de amigos e, por isso, não dava mais para adicionar ninguém, resolvi fazer um site com a ajuda de um amigo. A ideia de um nome e de uma frase forte para identificar a página veio logo em seguida. "Escolhi 'O Fiscal da Fiel' porque é isso que nós somos, de fato, fiscais do clube." Desde então, a construção do Itaquerão não deu um passo sem que Carvalho soubesse o que estava acontecendo.

ARENA PALESTRA

No outro extremo de São Paulo, zona oeste de São Paulo, torcedores do Palmeiras alimentavam ansiedade parecida. O Palestra Itália está gradualmente dando lugar à Arena Palestra, com a promessa de estádio moderno e confortável para os torcedores. Assim como em Itaquera, a previsão de conclusão da obra verde e branca é dezembro de 2013. Nos arredores na rua Turiassu não há quem não conte os meses para a chegada desde dia. A obra, que semana passada sofreu um revés após acidente que matou um operário, se agiganta no bairro de Perdizes. Bruno Caracciolo é sócio do clube e membro do grupo de torcedores Pró-Palmeiras, uma facção dentro do Palestra. Desde 2010, quando o antigo estádio começou a ser derrubado para dar lugar ao novo, ele visita a obra todos os fins de semana para filmá-la e fotografá-la. "Eu comecei com as fotos, mas não era nada sério. Uma amiga deu a ideia de oficializar a construção na internet. Vi que a recepção dentro do Palmeiras foi muito positiva e madei ver", conta.

O fato de a WTorre (construtora responsável pela obra) não ter nenhum registro no site oficial contribuiu para que o projeto se popularizasse entre os palmeirenses. "O pessoal que mora fora de São Paulo, até mesmo em outros países, me manda mensagens e e-mails elogiando o trabalho. Isso me dá forças para continuar. As últimas imagens são da semana passada, quando as obras foram paralisadas (pelo acidente)".

Em comum, os dois torcedores, de Corinthians e Palmeiras, assumiram compromisso com 'seus leitores'. "No início, eu fotografava e filmava com uma câmera simples. Mas o público do site foi ficando mais exigente, e um grupo de 15 torcedores fez uma 'vaquinha' para me ajudar a comprar uma filmadora nova", diz Carvalho, com certo orgulho. Para custear o site, ele vende camisetas próprias de 'O Fiscal da Fiel'. "'A casa mais vigiada do Brasil é a nossa'. Coloquei isso na minha camiseta também. Todo mundo olha pra cá. Itaquera, nesse momento, é o centro do mundo", diz sobre a frase estampada na camiseta.

VISITAS

Além de Caracciolo, o Palmeiras conta com mais vigilantes em sua obra. Em parceria com o clube, a WTorre organiza uma visita por mês com sócios e membros do programa Avanti!. "Isso serve para aproximar o torcedor do clube e do novo estádio." Em Itaquera, o que não falta são fiscais, todos prontos a cobrar. Com a possibilidade de visualizar a construção apenas do lado de fora do canteiro, corintianos (de todos os cantos de) São Paulo, e até de mais longe, visitam o bairro com frequência. Eles estão atentos a tudo o que diz respeito ao seu 'menino dos olhos'. Além das visitas, organizam o já tradicional 'Churrasco da Fiel'. Tudo para estar o mais próximo possível do time do coração. É certo que, com muita antecedência, corintianos e palmeirenses já se sentem donos de suas novas casas.