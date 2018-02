Obras do Museu do Futebol começam com marretada O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, acompanhou nesta terça-feira a ?marretada? simbólica de início das obras do Museu do Futebol no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. O museu será construído na entrada principal do estádio, nos moldes do Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, todo com tecnologia digital. A obra é fruto de parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho, com previsão de investimentos de R$ 25 milhões. Também são parceiros do projeto AmBev, Banco Real e Telefônica, com apoio da CBF, Ministério da Cultura, A SPTurismo e a Secretaria Municipal de Esportes.