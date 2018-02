Obrigação de vencer incomoda S.Paulo De um lado, Corinthians e Palmeiras. Do outro, São Paulo e Portuguesa Santista. Pela tradição, não dá nem para comparar as duas semifinais. Os próprios jogadores de Oswaldo de Oliveira sentem a pressão da imprensa e dos torcedores pela obrigação da vitória diante do time de Pepe. Para Kaká, a ?síndrome da decepção? precisa mesmo terminar, de preferência no Campeonato Paulista. E espera começar a exorcizá-la quinta-feira. ?Respeito a Portuguesa Santista, mas o São Paulo está precisando ganhar um título o mais rápido possível. Entendo a decepção das pessoas. Nós chegamos perto de vários títulos importantes e não conseguimos conquistá-los. Esta semifinal é a oportunidade de apagar isso?, afirma o meia. Leia mais no Jornal da Tarde