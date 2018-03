Odair enaltece produção ofensiva do Inter e elogia jovem lateral após vitória

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte na noite da última quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Internacional recebeu elogios do técnico Odair Hellmann, que disse estar feliz com o desempenho do time no triunfo no Beira-Rio, especialmente em relação à produção ofensiva.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Para Odair, no primeiro tempo, a equipe gaúcha, muito ansiosa, errou o último passe, dificultando a definição das jogadas. No segundo tempo, no entanto, o Inter se acertou e os gols saíram com naturalidade.

"Essa foi a diferença do primeiro para o segundo. No primeiro, o penúltimo passe teve um pouco de pressa. No segundo, desequilibramos mais e fizemos os dois gols. Estou muito feliz e mostra que estamos no caminho. Acreditamos que este caminho renderá frutos", disse o treinador.

O destaque da noite foi o lateral-esquerdo Iago. O jovem de 20 anos, cria da base colorada, não se intimidou pela pouca idade, marcou o primeiro gol e deu assistência para o segundo. Além disso, foi seguro na marcação e recebeu muitos elogios do seu comandante.

"O Iago, como característica, é um jogador que tem equilíbrio. Tem boa capacidade ofensiva, de infiltração, é rápido, tem leitura tática de jogo e percepção. E ainda tem uma margem de evolução grande", elogiou Hellmann. "Uendel até está machucado, mas o Iago faz um excelente ano. Ele está jogando bem e seguirá", completou o treinador, garantido a titularidade de Iago com a lesão de Uendel.

Com a vitória sobre o Cianorte, o Internacional pode empatar e perder por um gol de diferença que mesmo assim avança à próxima fase da competição. O duelo de volta está marcado para o dia 14 de março, em Cianorte. Antes disso, a equipe aproveita o fim de semana sem jogos para treinar e descansar e volta a campo apenas na próxima quarta-feira, dia 7, para enfrentar o Cruzeiro, no Vieirão, em Gravataí, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho.