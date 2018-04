Odair esboça Inter com Fabiano, Uendel e Rossi para jogo-treino de quinta

O técnico Odair Hellmann esboçou nesta terça a escalação do Internacional para encarar o São José, de Porto Alegre, no jogo-treino que acontecerá quinta-feira no Beira-Rio. Em atividade realizada no CT do Parque Gigante, o comandante colorado indicou que vai levar o time a campo com três novidades.

Em relação à escalação que empatou com o Caxias por 0 a 0, em jogo-treino realizado no sábado, também no Beira-Rio, as mudanças foram as entradas de Fabiano, Uendel e Rossi nas vagas de Ruan, Iago e Wellington Silva, respectivamente.

Na lateral direita, Fabiano se recuperou de lesão e, por isso, está de volta. Já do lado esquerdo, Iago sentiu um problema físico, trabalhou na parte interna do CT e deu lugar a Uendel, que também estava afastado por contusão. A única alteração realizada por opção técnica foi a entrada de Rossi.

Odair promoveu uma atividade em campo reduzido nesta terça, e se repetir a escalação do treino diante do São José, vai levar o Inter ao gramado com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; D'Alessandro, Rossi e Roger.

O treinador também recebeu boas notícias nesta terça, ao ver William Pottker e Leandro Damião darem passo importante na recuperação de suas lesões. Pottker realizou trabalho físico na parte interna do CT, enquanto Damião até foi a campo e correu em volta das quatro linhas.