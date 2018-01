Odair esboça Inter com Winck e Camilo para estreia na Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann trabalhou pela primeira vez com o elenco completo visando a estreia na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o treinador comandou um trabalho tático no CT do Parque Gigante e indicou a escalação do Internacional para o duelo diante do Boavista na quarta-feira, em Cascavel (PR).

As principais dúvidas estavam na lateral direita e no meio de campo. E, nesta segunda, Odair indicou que Cláudio Winck e Camilo deveram ocupar estas vagas, respectivamente.

Winck vem sendo titular do Inter neste início de temporada, mas viu crescer a concorrência com a recuperação de Dudu, contratado para esta temporada junto ao Figueirense. O reforço inclusive foi titular na vitória de sábado, sobre o Avenida, quando os reservas entraram em campo pelo colorado, mas deverá ficar como opção na quarta.

Já Camilo começou o ano como titular, mas ficou afastado das últimas partidas por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Recuperado, o jogador voltou a treinar na semana passada, mas foi preservado diante do Avenida para a estreia na Copa do Brasil.

Depois de um trabalho em campo reduzido com oito jogadores em cada time, Odair comandou um treino de ataque contra defesa nesta segunda. E nesta atividade, indicou que o Inter vai a campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.