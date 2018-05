Odair faz mistério e mantém dúvida no meio-campo do Internacional

O técnico Odair Hellmann manteve o suspense no meio-campo do Internacional, neste sábado, ao fechar o treino da equipe, no encerramento da preparação para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.

Sem revelar a formação titular do Inter, Odair mantém o mistério sobre quem será o substituto de Edenílson. Ele se machucou na rodada passada e é a maior dúvida da equipe. Gabriel Dias é o mais cotado para assumir a vaga de titular. Mas Fabinho e até o atacante Lucca correm por fora na disputa.

Apesar do suspense, Odair deve escalar o Inter neste domingo com Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Gabriel Dias (Fabinho ou Lucca); Rodrigo Dourado, Patrick e D'Alessandro; Pottker e Leandro Damião.

O time gaúcho vem de empate sem gols com o Cruzeiro e de uma derrota para o Palmeiras, fora de casa. Com quatro pontos, ocupa o 10º lugar da tabela do Brasileirão.

Confira a relação dos jogadores convocados:

Goleiros : Danilo Fernandes e Marcelo Lomba;

Laterais : Fabiano, Iago, Zeca e Uendel;

Zagueiros : Rodrigo Moledo, Cuesta e Klaus;

Volantes : Rodrigo Dourado, Fabinho, Gabriel Dias, Patrick e Charles;

Meias : D'Alessandro e Camilo;