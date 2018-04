Odair faz testes e aprova Inter em empate em jogo-treino no Beira-Rio

Ainda longe de voltar aos jogos oficiais, na próxima semana, o Internacional disputou mais um jogo-treino, nesta quinta-feira. O técnico Odair Hellmann aproveitou a atividade para fazer novos testes na equipe, visando o retorno aos gramados, na quarta que vem, pela Copa do Brasil, e também a estreia no Brasileirão, no dia 15.

Depois de empatar sem gols com o Caxias, no sábado, o Inter empatou com o São José por 1 a 1, novamente no Beira-Rio. Patrick foi o autor do gol colorado, que buscou o empate. Marcel anotou o gol do São José, ambos no primeiro tempo. Na mesma etapa, Roger balançou as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem - segundo o Inter, houve erro do juiz.

"Foi uma boa movimentação para a gente observar todo mundo treinando. É um momento importante para fazermos ajustes e encontrar soluções. No primeiro tempo tentamos situações mais por dentro e fomos bem, criamos boas chances de gol. Agora a partida que vale mesmo é na próxima quarta-feira contra o Vitória. Estamos focados", avaliou Odair Hellmann.

O treinador escalou a equipe titular com mudanças em relação ao jogo-treino anterior. Fabiano e Uendel jogaram nas laterais, nas vagas de Ruan e Iago. Wellington Silva perdeu a vaga no ataque para Rossi. Com esta mudança, D’Alessandro passou a atuar mais pela esquerda. Odair manteve o esquema tático 4-1-4-1.

O técnico mandou o Inter a campo com Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado e Edenilson; Patrick e D'Alessandro, Rossi e Roger. A partir do intervalo da atividade, Odair fez alterações na equipe e colocou em campo Danilo Fernandes, Camilo, Klaus, Thales, Ruan, Charles, Marcinho, Fabinho, Nico López, Wellington Silva e Brenner.