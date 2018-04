Odair fecha treino do Inter e faz mistério antes de jogo da Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann resolver fazer mistério no Internacional, antes do duelo contra o Vitória, nesta quinta-feira, no Barradão, pela Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira, ele fechou os portões da atividade realizada no CT do Bahia, em Salvador, local da partida desta quinta.

+ Patrick diz que Inter vai sofrer contra o Vitória e não pode pensar na vantagem

Assim, o treinador não indicou quem serão os substitutos do meia Edenilson, suspenso, e dos atacantes Leandro Damião e Rossi, ambos lesionados. O segundo se machucou na estreia da equipe no Brasileirão, no fim de semana. Damião se recupera de problema físico desde o mês passado.

A tendência é que Odair escale Gabriel Dias no meio-campo e Nico López no ataque, jogando ao lado de William Pottker. Assim, o Inter deve entrar em campo na noite desta quinta escalado com Marcelo Lomba; Fabiano, Cuesta, Moledo e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias, Patrick, D’Alessandro e Nico López; William Pottker.

Como venceu o jogo de ida contra o Vitória por 2 a 1, o Inter avançará às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta, se vencer de novo ou empatar. Em caso de triunfo da equipe baiana, a classificação será definida nos pênaltis.