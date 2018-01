Odair fecha treino e mantém mistério no Inter para duelo contra o Avenida

Como vem se tornando tradição sob o comando do técnico Odair Hellmann, o Internacional fez treino fechado nesta sexta-feira, na última atividade de preparação da equipe para o jogo contra o Avenida, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo será disputado às 16h30, no estádio Beira-Rio.

Desde que começou o Estadual, Odair fechou os portões em todos os últimos treinos antes das partidas. Nesta sexta, ao fazer mistério na equipe, ele manteve em suspense a ideia de escalar novamente uma equipe alternativa, como vem fazendo nas últimas rodadas.

O técnico já indicou que deve manter a estratégia pelas próximas semanas, mas não indicou quais titulares e reservas serão alternados neste fim de semana. Uma possível surpresa é a escalação do argentino D'Alessandro, incluído na lista de relacionados.

A tendência é que o meia comece a partida no banco de reservas. Ele deve jogar apenas um tempo do jogo para evitar desgaste, já que será titular na estreia do Inter na Copa do Brasil, contra o Boavista, em Cascavel, na quarta-feira da próxima semana.

Outra opção para o treinador neste sábado, o volante Charles comentou nesta sexta o planejamento de Odair. "É bom para dar ritmo para todos. Quando tivermos a chance temos que estar preparados para poder ajudar o Inter. Nos jogos do Gauchão no Beira-Rio, as equipes adversárias ficam mais fechadas. Trabalhamos muito nos treinos para abrir espaços diante dessa marcação forte", afirmou o jogador.