Odair fecha treino, mas confirma volta de Edenílson ao Inter

Na preparação para enfrentar a Chapecoense, segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional adotou a privacidade nesta sexta. O elenco dirigido por Odair Hellmann treinou nesta manhã no Beira-Rio, local do duelo, para testar alternativas, mas o técnico não escondeu completamente a formação titular.

Edenílson não atua pelo Inter desde 29 de abril, quando sofreu lesão no joelho esquerdo durante duelo com o Cruzeiro, pelo torneio nacional. Mas agora o volante está recuperado da lesão, voltou a treinar durante a semana e teve a escalação confirmada por Odair.

"Tivemos que trabalhar algumas formações e variações na forma de atacar. Um modelo de jogo se constrói com repetição O Edenílson está treinando e fica à disposição para o jogo de segunda-feira", disse o treinador do Inter, nesta sexta-feira.

O retorno de Edenílson deve levar Odair a escalar Zeca na lateral direita, na vaga que vinha sendo de Fabiano. E como William Pottker e D'Alessandro foram suspensos pelo STJD em julgamento na quinta-feira, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Rossi, Patrick e Lucca; Leandro Damião.

Antes do duelo com a Chapecoense, o Inter ainda vai treinar duas vezes. O time trabalhará às 9h30 de sábado e depois às 16 horas do domingo. Com cinco pontos somados em cinco rodadas, o Inter ocupa o 16º lugar no Brasileirão e corre o risco de iniciar o duelo de segunda-feira dentro da zona de rebaixamento.