Odair festeja bom início do Inter e exalta defesa após 2ª vitória no Gaúcho

Após o Internacional estrear no Campeonato Gaúcho com vitória, o técnico Odair Hellmann mudou dez jogadores da escalação titular para o segundo compromisso no torneio, mas o resultado foi o mesmo. No domingo, o time derrotou o Novo Hamburgo por 3 a 0, no Estádio do Vale, e recebeu elogios do treinador.

Odair assegurou ter gostado das duas atuações da equipe neste início de temporada e destacou que o bom começo lhe dá mais tranquilidade para corrigir os problemas do Inter. "Gostei dos dois times, das duas vitórias. Começamos com seis pontos. Temos coisas a corrigir e construir, mas é melhor construir e evoluir ganhando", afirmou.

Além dos resultados, Odair celebrou o fato de a defesa do Inter ainda não ter sido vazada em 2018 e também festejou o bom rendimento do time nas jogadas de bola parada - dois dos três gols do time saíram nesse tipo de lance contra o Novo Hamburgo.

"É importante não sofrer gol. A bola parada é importante, precisamos trabalhar e ter uma bola parada forte. Sofremos, mas estivemos concentrados. Acredito na concentração no duelo, em estar ligado. Na ofensiva, dá para ter mais combinação", disse.

Com seis pontos, o Inter está em segundo lugar no Campeonato Gaúcho e voltará a jogar na próxima quarta-feira quando visitará o primeiro colocado Caxias, no Estádio Centenário, pela terceira rodada.