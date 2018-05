Odair Hellmann celebra vitória do Inter após 'semana difícil'

O técnico Odair Hellmann avaliou que a vitória do Internacional por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na segunda-feira, na conclusão da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe tranquilidade ao time após uma "semana difícil". Ele lembrou que conviveu com incertezas para escalar a equipe, o que envolveu os julgamentos de D'Alessandro e William Pottker pelo STJD, mas que ainda assim conseguiu um triunfo expressivo.

+ Com problemas musculares, Jael vira dúvida no Grêmio e Michel volta após a Copa

"Foi uma semana difícil. Teve julgamento e tivemos que trabalhar times diferentes. Se mexe muito, e o time que foi para o campo eu nem trabalhei, então se perde sincronismo", disse o treinador do Inter, que entrou em campo pressionado por estar dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Odair também defendeu o rendimento do Inter nos compromissos recentes, como o empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, mas reconheceu que o time não vinha conquistando os resultados desejados. "Era importante a vitória. Merecíamos outro resultado contra o Cruzeiro, mas a bola não entrou", afirmou.

Com a vitória, o Inter chegou aos oito pontos e saltou para o décimo lugar no Brasileirão. O time gaúcho voltará a jogar no domingo, quando vai receber o Corinthians, no Beira-Rio, pela sétima rodada do torneio nacional.