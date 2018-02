Odair Hellmann lamenta derrota, mas vê Inter ainda 'em fase de construção'

O Internacional perdeu pela segunda vez no Campeonato Gaúcho no último domingo, ao cair por 1 a 0 diante do Brasil de Pelotas, fora de casa. Foi mais uma atuação abaixo do esperado da equipe, que venceu apenas uma das últimas quatro partidas. O técnico Odair Hellmann lamentou o resultado e a atuação de seus comandados, mas encarou este período de baixa com naturalidade.

"Estamos em fase de construção. Trabalhamos para conectar as situações, mas tudo demanda tempo. Evoluímos. Estamos no caminho certo para manter uma equipe e realizar mudanças esporádicas", considerou.

No domingo, o Inter entrou em campo com uma escalação reserva e sofreu com a marcação do Brasil de Pelotas. A equipe ainda foi prejudicada pela expulsão do lateral Ruan, logo aos 33 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, os donos da casa chegaram ao gol da vitória.

"Eles adiantaram a linha de marcação. Tentamos jogar, mas houve dificuldade na saída de jogo. É natural. Também tentamos adiantar sempre que possível. Até os 30 minutos, houve uma situação para cada lado. Parabéns ao Brasil, que fez o gol. Depois foi outra situação", afirmou Odair.

A tendência é que este tenha sido o último jogo em que o treinador promoveu testes e escalou os reservas. Com isso, o Inter vai atuar com o que tem de melhor no duelo diante do São José, quinta-feira, no Beira-Rio, pela próxima rodada do Campeonato Gaúcho.