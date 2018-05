Odair Hellmann se vê respaldado e garante estar tranquilo no Inter

O clima no Internacional é de pressão sobre os jogadores, membros da diretoria e o técnico Odair Hellmann. Com o time sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, a torcida já fez vários protestos contra o time nesta semana, levando o elenco a ir treinar em Viamão para o clássico de sábado com o Grêmio, fora de casa. Mas o treinador garante estar tranquilo.

Garantindo que não teme o risco de demissão em caso de mais um tropeço no torneio, Hellmann apontou que tem o apoio da direção do clube, mas sabe da importância de conquistar um bom resultado no Gre-Nal, ainda mais que o Inter não está bem colocado no Brasileirão - ocupa somente o 13º lugar.

"Me sinto respaldado pela direção. Estamos trabalhando com tranquilidade e tentando fazer com que o ambiente fique tranquilo. Sei da importância do jogo, da importância de subir na classificação. Mas me sinto respaldado", afirmou o treinador do Inter em entrevista coletiva.

Mesmo que o time seja visitante, o Inter promete não ficar acuado na Arena do Grêmio no sábado. E o lateral-direito Fabiano aposta em uma forte marcação para que o time conquiste um bom resultado no clássico.

"Temos que impor nosso ritmo de jogo. É importante marcarmos no campo do adversário para roubarmos a bola mais perto do gol. Assim teremos mais chance de criar oportunidades para nossos atacantes. No último Gre-Nal, no Beira-Rio, a gente fez esta marcação e criamos diversas situações", afirmou.