Odair Helmann fecha treino e faz mistério sobre Damião no Gre-Nal

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Internacional nesta sexta-feira e escondeu a escalação do time para o clássico contra o Grêmio no domingo, às 17 horas, no estádio Beira-Rio, em duelo remarcado da sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

A principal dúvida na formação inicial está no ataque. O centroavante Leandro Damião se recuperou de uma contratura cervical, e pode entrar no lugar de Roger. Já o atacante William Potker ainda deve ficar de fora, pois está em fase final de um tratamento de lesão muscular.

O Internacional deve entrar em campo no clássico com: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Patrick; Roger (Leandro Damião).

O time colorado lidera a competição com 18 pontos e já tem a classificação assegurada. No entanto, uma vitória no Gre-Nal pode eliminar o adversário na primeira fase da competição. O Grêmio está em oitavo lugar, com 13 pontos, na última posição entre os que avançam à próxima fase.

Por conta da enorme diferença entre as equipes na tabela de classificação, as quartas de final também podem colocar os arquirrivais frente a frente. Hellmann minimizou essa preocupação e disse que está focado apenas em vencer o duelo derradeiro da primeira fase da competição.

"É tanto se, se se... Não podemos pensar desse jeito. Nosso objetivo é chegar em primeiro. Se acontecer ali na frente (o Gre-Nal), vamos ver. Temos que jogar para vencer. O Gre-Nal tem um tamanho muito grande naturalmente, mas desde o princípio nosso objetivo inicial era terminar a primeira fase na liderança", disse.