Odair vê 'saldo positivo' em empate do time reserva do Inter

O Internacional visitou o São Paulo no último domingo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, e não passou de um empate sem gols. O time colorado entrou em campo com os reservas, sofreu com a marcação do adversário, mas terminou o fim de semana na primeira colocação do Estadual. Por isso, o técnico Odair Hellmann considerou que o resultado foi positivo.

"O jogo teve menos bola no chão no primeiro tempo. Eles sabem usar isso e usaram a favor do vento. Isso fez a diferença. Eles transferiam e mandavam a bola no zagueiro. Virava um perigo. No segundo tempo, melhoramos e criamos duas ou três situações. Eles tiveram uma, que o Marcelo Lomba defendeu. O saldo é positivo. Somamos mais um ponto no objetivo que é ficar em primeiro", declarou.

Mais uma vez, Odair optou por rodar o elenco e escalou um time alternativo, que teve o goleiro Marcelo Lomba como destaque. Mas se considerou um bom resultado, o treinador não escondeu a insatisfação sobre a forma como a partida se desenrolou.

"Quando a bola fica pouco no chão, dificulta para todo mundo. Juan e Camilo quase foram espectadores. A bola era só transferida em bolas longas. Tivemos dificuldades pela imposição do jogo, mas houve comprometimento e concentração. No segundo tempo, colocamos a bola no chão e surgiram mais chances", disse.

O Internacional agora volta as atenções novamente para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe visita o Remo, em Belém, em busca da classificação para a terceira fase do torneio.