Odebrecht divulga vídeo apresentando maquete do Itaquerão em 3D

SÃO PAULO - O consórcio Odebrecht, responsável pela construção do Itaquerão, divulgou um vídeo com 1min25s em que apresenta a maquete em 3D do futuro estádio do Corinthians, que sediará o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014.

Produzido pelo CDCA, escritório de arquitetura responsável pela execução do projeto, o vídeo traz como principal novidade imagens em movimento do telão de led que ocupará toda a área externa da fachada leste do estádio. Com 170 metros de comprimento e 20 metros de altura, o telão será um dos principais diferenciais do Itaquerão.