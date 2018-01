Odvan deve trocar Vasco pelo Santos Após participar do empate, em 2 a 2, do Vasco contra o Boca Juniors, pela Copa Mercosul, o zagueiro Odvan pode estar deixando o clube. Ele está sendo cogitado para reforçar o Santos no Campeonato Brasileiro. Segundo o gerente de Futebol santista, Luís Henrique Menezes, a possibilidade de o zagueiro ir para a equipe paulista é grande. O dirigente não revelou mais detalhes sobre a negociação.