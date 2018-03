Odvan mostra confiança no Fluminense O zagueiro Odvan, um dos destaques do Fluminense no Campeonato Carioca, disse nesta terça-feira que sua equipe tem todas as condições para iniciar o Brasileiro com vitória. O Tricolor carioca enfrenta o Paysandu, quinta, em Belém. Segundo Odvan, o Fluminense fará uma campanha digna da história do clube e vai brigar até o fim para ser campeão. "Tivemos tempo para treinar e vamos fazer o melhor possível para estrear vencendo", afirmou o zagueiro, ressaltando que o elenco é muito bom. "O Brasileiro não nos assusta. Temos atletas experientes, acostumados a este tipo de competição. Nunca disputei nada para cair." Nesta terça-feira, o atacante Romário revelou que está acompanhando a situação de Maradona, internado em Buenos Aires. Ele disse estar torcendo pela recuperação do astro argentino.