Odvan reclama da reserva no Flu O fato de ter ocupado o banco de reservas no empate com o Botafogo, no domingo, ainda não foi digerido pelo zagueiro Odvan. Nesta terça-feira, o atleta reclamou da atual situação e lembrou que o técnico Ricardo Gomes é o primeiro a não colocá-lo como titular na disputa do Campeonato Brasileiro. "É a primeira vez que passo por isso na minha carreira. Procuro sempre ajudar os clubes que trabalho. Nunca passei por isso, é claro que um dia você está sujeito passar e não esperava desta maneira", disse Odvan, que continuou a desabafar. "A respeito de ficar no banco vou ficar chateado e não dar risada para ninguém. No banco jamais vai me encontrar rindo. É claro que se ele (Ricardo Gomes) não optar por mim é problema dele", disse o atleta, que deve ser escalado novamente na reserva no confronto contra o Grêmio, sábado, no Maracanã, pelo Brasileiro.