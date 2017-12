Oeste ainda é líder isolado da Série A3 O Oeste ainda lidera isoladamente o Campeonato Paulista da Série A-3, apesar de só ter empatado em casa, por 1 a 1, com o Garça, neste domingo, no complemento da décima rodada. O Oeste tem 22 pontos, dois a mais que o Taubaté, vice-líder. Erlon marcou o gol do rubro-negro de Itápolis e Isac para o Garça. Nos outros jogos da tarde, o Palmeiras-B perdeu a chance de chegar à liderança perdendo para o Taubaté por 1 a 0, no estádio Joaquim de Moraes Filho. O gol foi marcado por Fred, de pênalti. O Sertãozinho também se manteve entre os líderes empatando com o Independente, em Limeira pelo placar de 0 a 0 . Em Mogi das Cruzes, o Barretos goleou o União por 4 a 1, com dois gols do atacante Magno. No "jogo dos desesperados", Osasco e Jaboticabal empataram em 2 a 2. Pela manhã de domingo, o Taquaritinga, que era vice-líder até a rodada anterior, foi a Bauru e perdeu de virada para o Noroeste por 2 a 1. Rouller abriu o placar para o time visitante no primeiro tempo. Com dois gols de Roger, o Noroeste conseguiu mais uma vitória, continuando invicto em casa. Também de virada, o XV de Piracicaba bateu a Ferroviária por 3 a 1. Berg fez o gol do time de Araraquara logo no início no jogo. Fabiano, Edu e Moisés marcaram para XV. No sábado, XV Jau decepcionou sua torcida, sendo derrotado em casas pela Internacional de Bebedouro, por 1 a 0. Wellington marcou o gol da Inter Resultados da rodada: Independente 0 x 0 Sertãozinho Jaboticabal 2 x 2 Osasco Oeste 1 x 1 Garça Taubaté 1 x 0 Palmeiras-B União Mogi 1 x 4 Barretos Noroeste 2 x 1 Taquaritinga XV de Jaú 0 x 1 Bebedouro