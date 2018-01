Oeste ainda lidera a Série A-3 Mesmo perdendo para o fraco Internacional, em Bebedouro, por 2 a 1, o Oeste de Itápolis ainda lidera o Campeonato Paulista da Série A-3, com 18 pontos. Taubaté e Taquaritinga também vacilaram na oitava rodada, mas dividem a vice-liderança com 16 pontos. Os resultados foram equilibrados. O destaque ficou para o palmeiras B que venceu o União Mogi, por 3 a 0, em Mogi das Cruzes. O Palmeiras já tem 15 pontos e promete buscar a liderança. O XV de Piracicaba, após sofrer duas goleadas por 4 a 1, se reabilitou ao vencer o Taquaritinga, por 2 a 0, no estádio Barão da Serra Negra. O Taubaté empatou em casa com o Sertãozinho, em 1 a 1, enquanto Garça e Noroeste ficaram no zero a zero, em Garça. O Barretos conseguiu uma importante vitória, por 2 a 0, sobre o Jaboticabal, que continua sem técnico após a demissão de Edson Machado. Resultados da oitava rodada: XV de Piracicaba 2 x 0 Taquaritinga, Barretos 2 x 0 Jaboticabal, Garça 0 x 0 Noroeste, Osasco 3 x 3 Independente, Internacional 2 x 1 Oeste, Taubaté 1 x 1 Sertãozinho, União Mogi 0 x 3 Palmeiras B e XV de Jaú 1 x 0 Ferroviária. Classificação - 1) Oeste 18; 2) Taubaté e Taquaritinga 16; 4) XV de Jaú, Sertãozinho e Palmeiras B 15; 7) Noroeste 12; 8) Internacional, Independente e Ferroviária 11; 11) Barretos e XV de Piracicaba 10; 13) Osasco 7; 14) Jaboticabal 5; 15) Garça 3; 16) União Mogi 2.