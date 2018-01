Oeste apresenta seu novo treinador O Oeste apresenta nesta terça-feira, às 15 horas, seu novo treinador para o Campeonato Paulista. É Luis Carlos Martins, que comandou a Portuguesa no último Brasileiro da Série B, terá uma reunião com a diretoria do clube e depois fará uma reunião para apresentar a nova comissão técnica. Juntamente com Martins, foram contratados o auxiliar técnico Dino, o preparador físico Airton Trevisan e o treinador de goleiros Jonas. Martins vai substituir Márcio Rossini, que após duas derrotas seguidas (1 a 0 para o Santos e 3 a 1 contra o Santo André), acabou demitido. "Nossa expectativa é de poder reabilitar já no próximo jogo", acredita Luis Carlos Martins. No próximo domingo, o Oeste, lanterna do Grupo 2, volta a campo para enfrentar o Paulista, em Jundiaí.