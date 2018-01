Oeste assume liderança da Série A3 O Oeste assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da série A3 ao vencer por 3 a 0, em Itápolis, o Internacional de Bebedouro. O líder agora tem 40 pontos, um a mais que os vice-líderes Palmeiras B, Noroeste e Sertãozinho. Mas outros clubes ainda lutam pelas vagas nas semifinais, como Barretos e Taubaté, que somam 37 pontos. A maior goleada da rodada aconteceu sábado, em São Paulo, onde o Palmeiras fez 6 a 1 no lanterna União Mogi(12). O Noroeste vacilou em casa ao empatar, em 1 a 1, com o vice-lanterna Garça (21). O Barretos perdeu a chance de ficar mais perto da briga ao perder para o Jaboticabal, por 1 a 0. O Taubaté também estava numa situação semelhante, mas perdeu para o Sertãozinho, por 2 a 0. A 23ª rodada do Paulisteca apresentou estes resultados: Noroeste 1 x 1 Garça, Palmeiras B 6 x 1 União Mogi, Jaboticabal 1 x 0 Barretos, Sertãozinho 2 x 0 Taubaté, Taquaritinga 1 x 2 XV de Piracicaba, Independente 0 x 0 Osasco; Ferroviária 2 x 3 XV de Jaú e Oeste 3 x 0 Internacional. Classificação - 1) Oeste 40 pontos; 2) Palmeiras B, Noroeste e Sertãozinho 39; 5) Barretos e Taubaté 37; 7) Taquaritinga 36; 8) Osasco 35; 9) XV de Piracicaba 34; 10) XV de Jaú 32; 11) Internacional 31; 12) Jaboticabal 27; 13) Ferroviária e Independente 23; 15) Garça 21; 16) União Mogi 12.