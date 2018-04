Oeste bate Linense e se mantém no G-8 do Campeonato Paulista

Com esse importante resultado, o Oeste se manteve entre os oito melhores colocados, chegando aos 17 pontos e abrindo uma vantagem de cinco pontos para o Paulista, que entra em campo apenas no domingo e é o primeiro fora do G-8. Enquanto isso, o Linense segue na zona de rebaixamento, com seis pontos e não sabe o que é vencer há cinco rodadas, quando conseguiu sua única vitória na competição.

O Oeste não precisou de muito tempo para abrir o placar. Depois de perder pelo menos duas oportunidades, Anselmo Ramon aproveitou passe de Fábio Santos e bateu no canto direito de Paulo Musse, aos 12 minutos.

Atrás do marcador, o Linense partiu para cima e criou boas chances, mas esbarrou na forte marcação do adversário. Em uma delas, Gilsinho bateu rasteiro e Léo Salino evitou o gol de empate com um carrinho quase em cima da linha.

Assim como em boa parte do primeiro tempo, o Linense voltou melhor do intervalo e criou boas oportunidades. Aos 32 minutos, Leandro Love cabeceou para o gol e acertou a rede pelo lado de fora. Satisfeito com o resultado, o Oeste se defendia com praticamente seus 11 jogadores e apostava no contra-ataque, mas acabava errando muitos passes.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo sábado, pela 11.ª rodada do Paulista. O Oeste terá pela frente o Santos, às 21 horas, em Itápolis. Enquanto isso, o Linense recebe o Corinthians, às 16 horas, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

OESTE - 1 - Fábio (Gabriel); Dedê, Paulo Miranda, Caldeira e Fernandinho; Márcio Passos, Léo Salino, Adriano e Roger (Fábio Neves); Anselmo Ramon (Reinaldo) e Fábio Santos. Técnico: Luiz Carlos Martins.

LINENSE - 0 - Paulo Musse, Erick, Turatto, Bruno Quadros e Júnior Paulista (Marcelo Bispo); Marcus Vinícius, Bilinha, Gilsinho (Alessandro Cambalhota) e Éder (Guaru); Leandro Love e André Luiz. Técnico: Pintado.

Gol - Anselmo Ramon, aos 12 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Vinicius Furlan; Cartões Amarelos - Paulo Miranda, Anselmo Ramon e Bilinha; Renda - R$ 12.915,00; Público - 1.416 pagantes; Local - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time