Oeste busca reabilitação contra o XV Depois da quebra da invencibilidade, sofrida para o XV de Jaú, por 1 a 0, no domingo, o Oeste volta a jogar em Itápolis, amanhã, às 20h30, contra o XV de Piracicaba, pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Apesar do tropeço, o Oeste permanece como líder isolado da competição, com 15 pontos, seguido de perto pelo Taquaritinga, que chegou aos 13 pontos. O XV de Piracicaba tem 7 pontos e precisa de reabilitação, já que foi goleado pelo Noroeste, em Bauru, no sábado. Dos outros seis jogos que serão realizados amanhã - Palmeiras B (9 pontos) e Osasco (6) completam a rodada quinta-feira, às 15 horas, em jogo transmitido pela Rede Vida -, dois serão disputados a partir das 16 horas. Em Limeira, o Independente (7) receberá o penúltimo colocado, o União (2), de Mogi das Cruzes. Em Bauru, o embalado Noroeste (8) tentará outra vitória, agora no clássico regional contra o XV de Jaú (12), que voltou a ter boas perspectivas após derrotar o Oeste. À noite, às 20 horas, o Jaboticabal (5) buscará a segunda vitória na A3, mas o adversário será o difícil Taubaté (12), que tropeçou em Limeira na última partida e precisa da reabilitação. Às 20h30, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária (10) receberá o lanterna Garça (1). No mesmo horário, o Taquaritinga (13), dirigido por Victor Hugo, terá o apoio de sua torcida contra a Internacional (8), de Bebedouro. O Sertãozinho (11), de João Ricardo Cardoso, também atuará em casa, em outro clássico regional, contra o instável Barretos (7), que é comandado por Vílson Tadei.