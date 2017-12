Oeste contrata mais um atacante A diretoria do Oeste apresentou na manhã desta terça-feira mais um reforço para o Campeonato Paulista. É o atacante Adão, do Mirassol, time que disputa o Campeonato Paulista da Série A3. O empréstimo do jogador será gratuito e terá duração até o dia 30 de abril. A transferência foi intermediada pelo empresário Carlos Roberto de Carvalho, que é procurador do atleta e proprietário da CR Promoções, parceira do Mirassol. "O único gasto do Oeste será com os salários desse período. Após o término do contrato, ele voltará ao Mirassol", explicou o agente. Para o próximo jogo no Paulistão, contra o São Caetano, em Itápolis, o Oeste já deverá contar com Adão. O time ocupa a 9ª colocação do grupo 2, com apenas um ponto, e já briga contra o rebaixamento.