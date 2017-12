Oeste defende liderança na Série A-3 O Oeste de Itápolis tenta aumentar a vantagem sobre os demais concorrentes da Série A-3 do Campeonato Paulista e complicar ainda mais a situação do Osasco, nesta quarta-feira, às 16 horas, pela 11ª rodada do torneio. A equipe lidera a competição com 22 pontos e se vencer vai afundar o adversário na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos. Outras duas partidas importantes serão realizadas à tarde. Às 15 horas, no Parque Antártica, o Palmeiras B (18), dono do melhor ataque (22 gols), receberá o XV de Piracicaba (13), com transmissão pela Rede Vida. Às 16 horas, em Bebedouro, o Internacional enfrentará o Taubaté (20), que está na segunda colocação e tem empolgado sua torcida, principalmente jogando em casa. O time do Vale do Paraíba é o único que poderá tornar-se líder isolado nesta rodada, caso o Oeste tropece. Os demais cinco jogos começam às 20h30. O Taquaritinga (19), derrotado na rodada passada pelo Noroeste, tentará a reabilitação diante de sua torcida contra o Jaboticabal (6), que é o penúltimo colocado e que não conta mais com o experiente meia Tupãzinho (ex-Corinthians), dispensado. Dono da melhor defesa até agora, com apenas 8 gols sofridos, e do menor número de derrotas (apenas uma), o Sertãozinho (19), de João Ricardo Cardoso, também atuará em casa: receberá o Noroeste (18), de Bauru, que subiu na classificação nas últimas rodadas. Em Araraquara, a Ferroviária (12), em péssima situação, terá a estréia de José Fernando Polozzi como técnico. O adversário será o Independente (12), de Limeira, que só leva vantagem no saldo de gols. O Barretos (13), em casa, jogará contra o XV de Jaú (15), que está despencando na tabela a cada jogo e tem uma curiosidade: é o único que não empatou (venceu 5 e perdeu 5). O Garça (7), em antepenúltimo, mas que ameaça uma reação receberá o lanterna União (2), de Mogi das Cruzes, único que ainda não venceu. É a chance do Garça livrar-se da ameaça de rebaixamento e afundar o União. Ou do União embolar ainda mais a briga contra o descenso.