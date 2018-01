Oeste defende liderança na Série A3 Na briga para chegar às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, Oeste e Barretos farão o jogo mais importante da 24ª rodada, neste domingo, às 10 horas, em Itápolis. O Oeste é líder isolado com 40 pontos, enquanto o Barretos é quinto colocado com 37 pontos. A Rede Vida vai mostrar este confronto, ao vivo, a partir das 10 horas. Outros cinco jogos completam a rodada. O vice-líder Noroeste, com 39 pontos, recebe em Bauru o Osasco (35) oitavo colocado. O Taubaté, sexto colocado com 37 pontos, também joga em casa contra a Ferroviária, 13ª colocada com 23 pontos, e ameaçada pelo rebaixamento. Nesta semana, a diretoria demitiu o técnico Junior e contratou Zé Humberto. Também brigando para fugir das últimas posições, o Jaboticabal (27) pega o vice-lanterna Garça (21). O Independente (23) também precisa vencer o Taquaritinga (36) para afastar o fantasma do rebaixamento. No estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, o XV ( 34) recebe o Sertãozinho, quarto colocado com 39 pontos. A 24ª rodada terá estes seis jogos: 10 horas - Jaboticabal x Garça, Oeste x Barretos, XV de Piracicaba x Sertãozinho; 11 horas - Independente x Taquaritinga; 15 horas - Noroeste x Osasco; 15h30 - Taubaté x Ferroviária.