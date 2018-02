Oeste derrota Matonense por 3 a 1 O Oeste largou na frente nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer a Matonense, por 3 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Matão. No segundo jogo, em Itápolis, o Oeste pode perder até por dois gols de diferença para chegar à final. O jogo foi bastante disputado, de pouca técnica e muita disposição. O Oeste abriu o placar aos 17 minutos, quando Vágner acertou um chute violento de fora da grande área. De tanto insistir, a Matonense chegou ao empate aos 47 minutos quando Sandro Paulista desviou, de cabeça, o cruzamento de Rogerinho. Mas logo no começo do segundo tempo, o Oeste retomou a vantagem com outro chute forte de fora da área, esta vez de Marcinho. A Matonense ainda tentou buscar o empate, mas nervosa criou poucas chances. O time visitante, que ficou com dez jogadores, após a expulsão Carabina por causa de jogada violenta, ainda ampliou o placar já nos acréscimos com Vitor Hugo. Ficha Técnica: Matonense: Márcio Defendi; Índio, Rogério Gaúcho, Dione e Rogerinho; Lê, Hernandes, Júlio Cesar e Carlos Zara (Berg); Rubens e Sandro Paulista (Luis Henrique). Técnico: Marcelo Veiga. Oeste: Márcio Pintinho; Carabina, Magalhães, Vágner e Rodrigo; Silas, Edison, Marcinho e Ricardo (Júnior); Paulista (Vitor Hugo) e Eduardo. Técnico: Roberto Fonseca. Gols: Vágner aos 17 e Sandro Paulista aos 47 minutos do primeiro tempo; Vitor Hugo aos 46 do segundo. Árbitro: Romildo Correia. Cartão amarelo: Índio, Magalhães e Márcio Pintinho. Cartão vermelho: Carabina. Local: Estádio Hudson Buck Ferreira.