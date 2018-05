Oeste desiste da contratação de Celsinho, ex-Lusa O Oeste desistiu oficialmente da contratação do atacante Celsinho, o "clone de Ronaldinho Gaúcho". O jogador, que treina diariamente em uma academia no interior de São Paulo, estaria ainda acima do peso, o que impossibilitaria seu aproveitamento nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Sabendo disso, a diretoria rubro-negra desistiu da transação.