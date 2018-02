Oeste é campeão e sobe à 1ª Divisão O Oeste é o novo integrante da Primeira Divisão do futebol de São Paulo. O rubro-negro garantiu o acesso ao vencer o Atlético Sorocaba, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Picerdão, em Itápolis, cidade distante 360 quilômetros d a capital. No primeiro jogo, em Sorocaba, houve empate de 1 a 1. O vice-campeão também pode subir, mas terá que passar pelo Botafogo, vice-lanterna do Paulistão. Os dois jogos, da Repescagem ou Rebolo, já têm datas definidas: quarta-feira, dia 2, em Sorocaba, e sábado, dia 5, em Ribeirão Preto. Caso haja igualdade de pontos e saldo de gols a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. O Sorocaba sofreu uma importante baixa nos vestiários, quando o atacante Ricardo Xavier, artilheiro da competição com 12 gols ao lado de Clóvis, foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar entrou o veterano Nilson. O primeiro tempo foi muito equili brado, apesar da necessidade do Sorocaba vencer para ficar com o título. Como tinha a melhor campanha, o Oeste entrou em campo beneficiado com um novo empate para ser campeão. O jogo melhorou apenas no segundo tempo, quando o Sorocaba se arriscou mais ao ataque. Sua melhor chance aconteceu aos 11 minutos, num chute forte de Luciano Henrique que bateu na trave esquerda do goleiro Márcio Pintinho. Mas na primeira oportunidade re al, o Oeste abriu o placar. Após o cruzamento da esquerda, Joílson deu um peixinho e, de cabeça, mandou para as redes. Festa total no Picardão. O título com certeza ficou em boas mãos. O Oeste realizou a melhor campanha na temporada. Na primeira fase somou 32 pontos, com 10 vitórias, 2 empates e duas derrotas. Nas semifinais superou a Matonense e na final passou pelo Atlético Sorocaba. O clube é a grande paixão da cidade de apenas 40 mil habitantes e muito tradicional no interior. Fundado em 1929, ano passado foi campeão paulista da Série A3 e, agora, conquistou o título da Série A2 e o direito de duelar com os grandes clubes paulistas em 2004. Ficha Técnica - Oeste 1 X 0 Atlético Sorocaba. Gol: Joílson aos 20 minutos do 2º tempo. Oeste - Márcio Pintinho; Carabina, Magalhães, Vágner e Rodrigo; Silas, Édson (Cássio), Mosca e Paulista (Vitor Hugo); Marco Aurélio (Júnior) e Joílson (Ricardo). Técnico: Roberto Fonseca. Atlético Sorocaba - Uanderson; João Paulo, Alemão, Adelmo e Webster (Rudi); André Alves, Ricardo, Cris e Dinei ; Luciano Henrique (Chocolate) e Nilson. Técnico: João Martins. Árbitro - Luís Marcelo Vicentin Cansian. Cartão amarelo: Nilson, Cris, Adelmo, Paulista e Magalhães. Cartão vermelho: Cássio Local - Estádio Idenor Semeghine, Itápolis, SP