Oeste e Francana abrem rodada da A2 Na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Oeste enfrenta a Francana, em Itápolis. Esta partida terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, a partir das 20 horas, abrindo espaço para a Segunda Divisão paulista na televisão. O Oeste está motivado na competição, na liderança do Grupo 1, com 10 pontos e ainda invicto. O técnico Roberto Fonseca não quer que o time se empolgue e exige concentração máxima. "Vai ser jogo de TV e todo mundo vai nos observar. Nada pode nos atrapalhar", comentou. A Francana tem sete pontos, em terceiro lugar. O departamento técnico da Federação Paulista marcou para a próxima terça-feira à noite, os dois jogos adiados da primeira rodada: Bragantino x São Bento e Atlético x Sãocarlense. Confira todos os jogos: sábado - 20 horas - Oeste x Francana; domingo - 16 horas - Taquaritinga x Bandeirante; 17 horas - Olímpia x Mirassol; Comercial x Rio Preto; Atlético Sorocaba x Matonense; Bragantino x Flamengo; São José x São Bento e Sãocarlense x Nacional. Classificação - Grupo 1 - 1) Oeste 10 pontos; 2) Taquaritinga 9; 3) Francana 7; 4) Rio Preto 5; 5) Mirassol, Comercial e Olímpia 4; 8) Bandeirante 1 ponto; Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 7 pontos; 2) São Bento e Nacional 6; 4) Flamengo 5; 5) São José, Bragantino e Matonense 4; 8) Sãocarlense, 0.