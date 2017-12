Oeste e Ituano se enfrentam com mudanças Após as inúmeras polêmicas que vem causando fora de campo, o Oeste tenta provar, dentro das quatro linhas, que tem condições de se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista. O time recebe o Ituano neste sábado, às 16 horas, no estádio Idenor Picardi Semeghine, em Itápolis, tentando recuperar na bola os 12 pontos perdidos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pela utilização de três jogadores irregulares. Com a punição, o clube de Itápolis despencou para a lanterna do grupo 2 e está hoje com sete pontos negativos. Enquanto isso, o Ituano, sétimo colocado com seis pontos, busca a vitória para se manter com chances de classificação. Afinal, na última rodada, perdeu em casa para o Guarani, por 1 a 0. Embora tenha vencido o Mogi Mirim fora de casa, na rodada passada, o técnico Luís Carlos Martins fará algumas mudanças no Oeste. O volante Silas ganhou a vaga de Leandro Matera, enquanto Djalminha, recuperado de contusão, entra no lugar de Márcio Richard . Além disso, Nei, suspenso pelo terceiro amarelo, será substituído por Rodrigo. "Temos que esquecer todos os problemas extra-campo e nos concentrar na vitória", avisou Luís Carlos Martins. Do outro lado, os maus resultados nas últimas rodadas obrigaram o técnico Paulo Comelli a mudar o Ituano. A principal alteração está no esquema tático: sai o 3-5-2 e entra o 4-4-2. Para tanto, o experiente meia Vágner Mancini entra no lugar do zagueiro Turatto. Além disso, Ricardo Lopes será deslocado do meio para a lateral-direita, já que Luciano Baiano se transferiu para o Sport-PE. Na vaga de Ricardo Lopes entra Ricardo Araújo. Ainda no meio-de-campo, Alexandre Salles substitui Sena, enquanto o ataque terá Osny no lugar de Tico Mineiro.