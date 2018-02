Oeste e Juventus jogam pela Série A-2 A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, a última do primeiro turno da primeira fase, promete ser bastante movimentada. Nesta sexta-feira, o Oeste irá receber o Juventus num jogo de opostos. Enquanto o time de Itápolis amarga a nona posição do Grupo 2, com apenas três pontos, o clube da Rua Javari é o vice-líder, com 17. No sábado serão disputados outros três jogos, todos transmitidos pela televisão. Pelo Grupo 1, o Olímpia receberá o Bandeirante. No Grupo 2, em Bragança Paulista, o Bragantino terá pela frente o Taubaté e o São Bento jogará contra o Nacional. O grande clássico da rodada acontece no domingo. Comercial e Botafogo se enfrentarão em Ribeirão Preto sem muitos atrativos para a torcida, já que ambos estão no pelotão intermediário da classificação. O Comercial é o quinto colocado do Grupo 1, com 10 pontos, enquanto o Botafogo, com dois pontos a menos, ocupa a nona posição. Pelo Grupo 2, a Matonense, com cada vez mais problemas, irá enfrentar o Flamengo em Rio Claro, porque perdeu o mando de campo. O estádio Hudson Ferreira, em Matão, não foi aprovado na última vistoria do Corpo de Bombeiros. Além disso, o lanterna, que tem seis pontos negativos, vai estrear o técnico Nenê (ex-Portuguesa Santista), que entrou no lugar de Lula dos Santos, demitido após a derrota por 7 a 2 para o Taubaté. Confira os jogos: Sexta-feira - 20 horas - Oeste x Juventus; Sábado - 15 horas - Bragantino x Taubaté (TV Cultura); 19 horas - Olímpia x Bandeirante (Rede Vida); 20h45 - São Bento x Nacional (ESPN Brasil); Domingo - 10 horas - Mirassol x Sertãozinho; 10h30 - Rio Preto x Taquaritinga; 15 horas - Matonense x Flamengo; 16 horas - Comercial x Botafogo; 18 horas - Araçatuba x Francana; 18h10 - Noroeste x Guaratinguetá (TV Cultura).