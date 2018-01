Oeste e Nacional lideram na Série A2 O Oeste assumiu a liderança isolada do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Taquaritinga por 2 a 1, chegando aos seis pontos em duas rodadas. Na outra chave, a liderança é do Nacional, que tem quatro pontos depois de empatar por 1 a 1 com o Atlético, em Sorocaba. A segunda rodada ainda marcou várias estréias, como a do Sãocarlense, que perdeu em casa para o Bragantino, por 1 a 0. Pelo grupo 1, a Francana decepcionou ao perder para o Rio Preto, por 2 a 1. O Comercial somou sua primeira vitória ao superar o Mirassol por 2 a 1, em Ribeirão Preto. No grupo 2, o Flamengo de Guarulhos perdeu em casa para o São Bento, por 2 a 1. No Vale do Paraíba, São José e Matonense empataram por 1 a 1. Confira os resultados do dia: Flamengo 1 x 2 São Bento, Francana 1 x 2 Rio Preto, São José 1 x 1 Matonense, Atlético Sorocaba 1 x 1 Nacional, Sãocarlense 0 x 1 Bragantino, Taquaritinga 1 x 2 Oeste, Comercial 2 x 1 Mirassol e Olímpia 2 x 0 Bandeirante. Classificação: Grupo 1: 1) Oeste - 6; 2) Comercial - 4; 3) Taquaritinga, Olímpia e Rio Preto - 3; 6) Bandeirante, Francana e Mirassol - 1. Grupo 2: 1) Nacional - 4; 2) Bragantino e São Bento - 3; 4) Matonense - 2; 5) Flamengo, São José, Atlético Sorocaba - 1; 8) Sãocarlense - 0.