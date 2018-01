Oeste e São Bento lideram na Série A2 Os resultados da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, realizada neste domingo, comprovaram o equilíbrio entre os seus participantes. O Oeste, mesmo empatando fora de casa com o Rio Preto, em 2 a 2, manteve a liderança isolada do Grupo 1, com sete pontos. No Grupo 2, o São Bento lidera com seis pontos mesmo tendo um jogo a menos que o vice-líder, o Nacional, que empatou fora de casa com a Matonense, em 2 a 2. No clássico regional da rodada, a Francana se deu melhor sobre o Comercial, por 2 a 1, em jogo realizado em Itápolis porque o gramado de Franca está em reforma. O grande destaque ficou para a goleada do Mirassol sobre o Bandeirante por 4 a 0. O Taquaritinga conseguiu um belo resultado ao vencer o Olímpia, fora de casa, por 2 a 0. No Grupo 2, o Nacional sofreu com o calor de Matão e saiu satisfeito com o empate de 2 a 2. O São Bento, que sábado goleou o Bragantino, por 4 a 1, lidera o grupo, com seis pontos, um a mais que o Nacional. Dois times aproveitaram bem o fator campo para vencer. Em Guarulhos, o Flamengo fez 2 a 1 no São José, que ainda não venceu. Em Sorocaba, o Atlético venceu o Sãocarlense, por 3 a 2. Confira os resultados da terceira rodada: Grupo 1 - Francana 2 X 1 Comercial, Olímpia 0 X 2 Taquaritinga, Mirassol 4 X 0 Bandeirante e Rio Preto 2 X 2 Oeste. Grupo 2 - Flamengo 2 X 1 São José, Atlético Sorocaba 3 X 2 Sãocarlense, Matonense 2 X 2 Nacional e São Bento 4 X 1 Bragantino. Classificação: Grupo 1 - 1º) Oeste 7; 2) Taquaritinga 6; 3) Comercial, Rio Preto, Francana e Mirassol 4; 7) Olimpia 3; 8) Bandeirante 1. Grupo 2: 1) São Bento 6; 2) Nacional 5; 3) Atlético e Flamengo 4; 5) Bragantino e Matonense 3; 7)São José 1; 8) Sãocarlense 0.