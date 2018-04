Oeste empata com Mogi no fim, mas deixa o G-8 Em um duelo marcado pela insistência, Oeste e Mogi Mirim ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, em Itápolis, pela oitava rodada do Paulistão. O time visitante vencia o jogo até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Oeste conseguiu o gol de empate com Anselmo Ramon. O gol do Mogi Mirim foi assinalado por Roberto Jacaré.