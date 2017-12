Oeste entrará com recurso no TJD Depois da polêmica punição sofrida, na qual perdeu 12 pontos no Campeonato Paulista pela escalação irregular dos jogadores Adão, Daniel e Marcelo Santos, o Oeste promete reagir. Nesta quinta-feira, o clube de Itápolis entrará com recurso contra a decisão da Comissão Disciplinar da Federação Paulista de Futebol (FPF). O julgamento deve ser realizado dentro de suas semanas. Completamente confiante na vitória no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), o presidente Mauro Guerra garante que o Oeste é inocente e fez uma declaração que pode aumentar ainda mais o imbróglio. "Na verdade não foram três, mas nove jogadores que atuaram sem o cartão de liberação da FPF", disse o dirigente, sem revelar nomes. Segundo ele, os jogadores foram inscritos apenas com a apresentação da carteira de identidade. "Nos anos anteriores tivemos jogadores atuando na mesma situação e nunca aconteceu nada", revelou. Mauro Guerra, por enquanto, não pensa na possibilidade de acionar a Justiça Comum, mas faz uma promessa: "Vou até o fim para ajudar o Oeste". Caso perca o julgamento, o Oeste continuará a ter 10 pontos negativos, na lanterna do grupo 2 do Paulistão, e estaria virtualmente rebaixado para a Série A2.