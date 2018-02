Oeste está nas semifinais da Série A2 O Oeste é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. O time goleou a Francana por 4 a 1, em Franca, no estádio José Lancha Filho, na tarde deste domingo. Com o resultado, o Oeste chegou aos 27 pontos, na primeira colocação, e não pode mais ser alcançado nas últimas duas rodadas pelo terceiro colocado, a própria Francana, que tem 20. Ainda pelo Grupo 1, o Taquaritinga (25 pontos) não conseguiu antecipar a sua classificação, ao empatar em 1 a 1 com o lanterna Bandeirante (9), em Itápolis. O Mirassol (10) perdeu, em casa, para o Olímpia (18) por 3 a 2 e se complicou na classificação, enquanto o Rio Preto (15) bateu o Comercial (10) por 3 a 1, em Rio Preto, e deixou o time de Ribeirão Preto em situação difícil. No Grupo 2 existe muito equilíbrio. O Flamengo (19) venceu o Bragantino (17) por 2 a 0, em Guarulhos, com dois gols no final do jogo. Em Sorocaba, o São Bento (20) goleou o São José (11) por 4 a 1. Assim, o time do Vale do Paraíba ainda continua ameaçado pelo rebaixamento. Em Matão, a Matonense venceu por 3 a 2 o Atlético Sorocaba, que ainda lidera com 22 pontos. O time de Matão é vice-líder, com 21 pontos. A Série A-2 tem 16 times divididos em dois grupos de oito. Os dois primeiros de cada grupo se classificam e o último de cada seré rebaixado. O Sãocarlense é o virtual rebaixado do Grupo 2, onde o São José corre risco de perder pontos. Enquanto isso, Comercial, Mirassol e Bandeirante ainda brigam no Grupo 1. Resultados da rodada: Nacional 2 X 1 Sãocarlense; Flamengo 2 x 0 Bragantino; Matonense 3 x 2 Atlético Sorocaba; São Bento 4 x 1 São José; Mirassol 2 x 3 Olímpia; Francana 1 x 4 Oeste; Rio Preto 3 x 1 Comercial e Bandeirante 1 x 1 Taquaritinga. Classificação: Grupo 1 - 1) Oeste 27 pontos; 2) Taquaritinga 25; 3) Francana 20; 4) Olímpia 18; 5) Rio Preto 15; 6) Comercial e Mirassol 10; 8) Bandeirante 9. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 22 pontos; 2) Matonense 21; 3) São Bento 20; 4)Flamengo e Nacional 19; 6)Bragantino 17; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.