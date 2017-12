Oeste ganha em Mogi Mirim por 2 a 1 O Oeste começou a caminhada para recuperar os 12 pontos perdidos na Justiça, ganhando fora de casa do Mogi Mirim, por 2 a 1. O time de Itápolis já conquistou 5 pontos dentro de campo, mas está com 7 pontos negativos, ocupando a lanterna do grupo 2 do Campeonato Paulista. Já o Mogi possui quatro pontos e ocupa a nona colocação. O primeiro gol do Oeste saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Goiano chutou forte, de fora da área, no canto do gol e abriu o marcador. Aos 36, a equipe de Itápolis ampliou, com Adão chutando de bico para o fundo das redes. No segundo tempo, o Mogi voltou melhor e descontou aos 8 minutos, com o gol de Vandinho, que tentou cruzar e acertou o ângulo. Mas a reação parou por aí. Pressionado para vencer, o Oeste se fechou na defesa e abusou das faltas para interromper as jogadas adversárias. Agora, o Oeste enfrenta o Ituano no próximo sábado, às 16 horas, em Itápolis. No mesmo dia, o Mogi Mirim recebe o Santo André.