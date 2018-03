Oeste garante acesso para Série A2 O Oeste assegurou o acesso para o Campeonato Paulista da Série A2 na próxima temporada após vencer o Osasco, por 1 a 0, neste sábado à tarde, em Itápolis, pelas semifinais da A3. O Oeste, agora, vai decidir o título com o vencedor do outro confronto entre Taquaritinga e XV de Piracicaba, que se enfrentam neste domingo, às 10 horas. Com a vitória, o Oeste chegou aos quatro pontos - tinha empatado o primeiro jogo, por 1 a 1, em Osasco. O Taquaritinga é o favorito na outra semifinal, porque venceu o XV em Piracicaba, por 1 a 0, e agora pode jogar pelo empate em casa. O gol do Oeste saiu logo no começo do jogo. O meia Paulista cobrou uma falta pelo lado direito do ataque e o lateral Bernardes se precipitou ao tentar interceptar a bola, tocando contra as suas próprias redes. No segundo tempo, mesmo sendo mais ofensivo, o Osasco não conseguiu o empate. Nos contra-ataques, o Oeste ainda perdeu várias chances.