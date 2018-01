Oeste goleia a rebaixada Matonense O Oeste confirmou as previsões e goleou a Matonense, por 7 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Ildenor Picardi Semeghini, em Itápolis (SP), pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. A vitória confirmou a ascensão do Oeste, agora com 16 pontos, mas ainda na sétima posição do Grupo 2. O time de Matão, já rebaixado, soma menos três pontos devido às penalidades sofridas no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). No outro jogo da noite aconteceu um empate já esperado. Bandeirante e Mirassol ficaram no 1 a 1, um resultado justo pelos times que mostraram em campo. Melhor para o time de Birigüi, que manteve a liderança do Grupo 1, agora, com 27 pontos. O visitante é quinto colocado, com 20 pontos, ainda na briga por uma das quatro vagas da segunda fase. A rodada começou quinta-feira com a vitória do Botafogo sobre a Francana, por 2 a 0. Mas nesta sexta-feira saiu a informação extra-oficial de que o time de Ribeirão Preto pode perder seis pontos por ter incluído, de forma irregular, o jogador Duda na vitória de 4 a 3 sobre o Rio Preto, há duas semanas. A súmula estaria sub-júdice. A Federação Paulista de Futebol (FPF) não confirma a história.