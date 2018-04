Oeste goleia Boa por 4 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Com direito a uma exibição de gala no primeiro tempo, o Oeste goleou o Boa por 4 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time anfitrião para o 11º lugar na tabela, com 31 pontos, a oito de distância do rebaixamento. O Boa é o nono, também com 31.

O Oeste fez o seu melhor primeiro tempo na Série B. Logo de cara, Mazinho aproveitou a falha da defesa adversária para invadir a área e ser derrubado por Ruan. Pênalti. Raphael Luz foi para a cobrança e abriu o placar aos cinco minutos. O segundo saiu aos 12. Lídio arriscou de longe e Fabrício aceitou.

O time de Barueri recuou, chamou o Boa para o seu campo de defesa e deu o bote para fazer o terceiro. Aos 24 minutos, Mazinho arriscou o chute, Fabrício defendeu, mas a bola bateu na trave e voltou limpa para Raphael Luz marcar mais um.

O Boa acordou com um presente do zagueiro Leandro Amaro. O defensor recebeu do goleiro Rodolfo e acabou perdendo a bola para Thaciano, que encheu o pé para diminuir na Arena Barueri.

O Oeste voltou para o segundo tempo mais recuado, mas ainda criava as melhores chances de gol. Aos 20 minutos, Danielzinho recebeu dentro da área e chutou para um milagre de Fabrício. Mazinho, no lance seguinte, também chegou com perigo, mas pecou na hora de finalizar a gol.

Antes do apito final, o jogo voltou a esquentar. Ruan deu um carrinho por trás em Gabriel Vasconcelos e acabou expulso. Com um a mais, o Oeste voltou a atacar e deu números finais ao confronto aos 41 minutos. Henrique foi derrubado na área por Thaciano e o árbitro marcou pênalti. Mazinho bateu e fez 4 a 1 para o time da casa.

Na próxima rodada, o Boa enfrenta o Figueirense em 8 de setembro, às 19h15, no estádio do Melão, em Varginha (MG). No dia seguinte, o Oeste visita o CRB, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

OESTE 4 X 1 BOA

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão (André Vinícius); Lídio, Betinho, Mazinho e Raphael Luz (Henrique); Danielzinho e Gabriel Vasconcelos (Robert). Técnico: Roberto Cavalo.

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Júlio Santos e Paulinho; Radamés (Léo Bartholo), Diones e Thaciano; Reis (Ramon), Casagrande (Léo Baiano) e Rodolfo. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Raphael Luz, aos cinco, e aos 24; Lidio, aos 12; e Thaciano, aos 38 minutos do primeiro tempo. Mazinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Joilson, Guilherme Romão e Gabriel Vasconcelos (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Ruan (Boa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).