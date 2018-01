Oeste goleia e também lidera na A2 O Oeste assumiu a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2, após golear o Taquaritinga, por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, em Itápolis, pela décima rodada. Os dois times estão juntos com 21 pontos. O Grupo 2 é liderado pelo Atlético Sorocaba, com 19 pontos, que venceu o Nacional, por 1 a 0, na capital. Ainda pelo Grupo 1, a Francana (19), terceira colocada, conseguiu excelente resultado fora de casa, ao vencer o Rio Preto (12), por 3 a 1. Outro que venceu fora de casa foi o Comercial (10) que fez 2 a 1 sobre o Mirassol (9). Bandeirante e Olímpia empataram por 1 a 1. No Grupo 2, o Bragantino assumiu a vice-liderança, com 19 pontos, ao vencer o lanterna Sãocarlense, por 1 a 0, em Bragança Paulista. Grande resultado conseguiu o Flamengo, que venceu o São Bento, por 1 a 0, em Sorocaba. Em Matão, a Matonense derrotou o São José, por 2 a 1. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga e Oeste 21 pontos; 3) Francana 19; 4) Olímpia 15; 5) Rio Preto 12; 6) Comercial 10; 7)Mirassol 9; 8) Bandeirante 5. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 19 pontos; 2) Bragantino 17; 3) Flamengo 16; 4) Matonense 15; 5) São Bento 14; 6)Nacional 13; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.