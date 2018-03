Oeste goleia o União São João: 5 a 2 O Oeste goleou o União São João por 5 a 2 e encerrou sua participação em casa no Campeonato Paulista com vitória. O time de Itápolis já está rebaixado e soma três negativos, enquanto o União tem apenas um ponto positivo. A vitória serviu como uma demonstração de força para o time da casa, que perdeu 12 pontos no Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol. Determinado a se despedir de sua torcida, o Oeste abriu o placar em seu primeiro chute a gol. Adãozinho viu Marcelo Galvão adiantado e chutou de fora da área, encobrindo o goleiro do União. Apenas quatro minutos mais tarde, após tabela entre Adãozinho e Márcio Richard, a bola chegou até Carabina, que de letra, marcou o segundo. O Oeste estava endiabrado e aos 22 minutos, Guin fez jogada individual e sofreu pênalti. Márcio Richard foi implacável e marcou mais um. Na saída de bola, Marcinho invadiu a área pela direita e chutou no canto, marcando 4 a 0 no placar. A festa ainda não tinha acabado, e o lateral Carabina voltou a marcar. Com o jogo já definido, o Oeste não se animou a aumentar a diferença. O União só apareceu em campo aos 23 minutos. João Paulo chutou, o goleiro do Oeste defendeu e soltou nos pés de Roger, que marcou o primeiro do União. Nos acréscimos, após trama do ataque visitante, Marcelinho encerrou a contagem. Na última rodada, só para cumprir tabela, o Oeste vai enfrentar fora o Marília. O União joga em csa contra o São Caetano.