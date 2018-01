Oeste goleia XV de Piracicaba na A-3 O Oeste reabilitou-se nesta quarta-feira à noite, em Itápolis, e goleou o XV de Piracicaba por 4 a 1. O resultado deixou a equipe na liderança isolada da Série A-3 do Campeonato Paulista, com 18 pontos. A equipe dirigida por Edson Só mantém dois pontos de diferença para o Taquaritinga, que também venceu. Os gols do Oeste foram marcados por Paulista, Cléber, Júnior e Eduardo, enquanto Goiano descontou para o XV, que continua entre os últimos, com apenas 7 pontos. O CAT, em casa, não vacilou no clássico regional e derrotou a Internacional, de Bebedouro, por 3 a 1. Marcinho, Róbson e Paraná marcaram para o time da casa, enquanto Guto descontou para a Inter, que tem 8 pontos. O Taubaté, mesmo jogando fora de casa, não deu chances para o Jaboticabal e venceu por 3 a 0 - gols de Marinho, Angelo e Adriano. Dessa forma, o time do Vale do Paraíba chegou aos 15 pontos e assumiu a terceira posição isoladamente, enquanto o Jaboticabal, com cinco, continua entre os últimos colocados. O Sertãozinho, dirigido por um dos reis do acesso, João Ricardo Cardoso, em casa, bateu o Barretos no final da partida, com gol de Nenê, e subiu uma posição: é o quarto colocado, com 14 pontos. O Barretos continua com 7. Em Araraquara, a Ferroviária (11 pontos) conseguiu evitar um vexame - perdia por 3 a 1 - e empatou por 3 a 3 contra o lanterna Garça (2). Toledo (2) e Ivan marcaram para a Ferroviária e Fabrício, Campagnollo e Xande fizeram os gols do Garça. Em Limeira, o Independente (10) venceu fácil o União (2), de Mogi das Cruzes - os marcadores foram Faísca (2) e Puma. À tarde, em Bauru, o Noroeste (11) venceu o XV de Jaú (12) por 2 a 0 - gols de Vaguinho e Gilmar. Nesta quinta-feira, às 15 horas, em São Paulo, Palmeiras B (9) e Osasco (6) enfrentam-se e encerram a sétima rodada.